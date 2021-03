Beilsteiner Bürgermeisterwahl Neuer Rathauschef nach Wahlgang eins?

Das MZ-Wahlstudio Wer holt wie viel Prozent? Wie reagieren die Bewerber auf ihr Ergebnis, und was sagen die Fraktionsvorsitzenden zu den Zahlen? Antworten darauf liefert das MZ-Wahlstudio, das am Abend des 14. März im Rahmen der Beilsteiner Bürgermeisterwahl in der Stadthalle aufgebaut ist. Bei der Verkündung in der Stadthalle ist keine Öffentlichkeit zugelassen, nur die Bewerber mit ihren Partnern sowie die Fraktionsvorsitzenden dürfen vor Ort sein. Karin Götz, Leiterin der Gemeinschaftsredaktion im Kreis Ludwigsburg, fängt deshalb ab circa 19.30 Uhr rund eine Stunde lang Stimmen und Emotionen ein, nachdem die Ergebnisse aus den Wahllokalen verkündet sind. Um keine Minute der Ergebnisbekanntgabe in Beilstein zu verpassen, wird am Sonntagabend eine Push-Nachricht versendet, sobald das Wahlstudio online geht. Der Stream­ ist oben in den Artikel eingebunden. Die Push-Nachrichten können unter www.marbacher-zeitung.de/push-nachrichten aktiviert werden.