Beilsteiner Biogasanlage Strom aus Dung für 1500 Haushalte

Teil des Materials wird vor Ort hergestellt

Martin Föll versichert, dass er diesem Anliegen nachkommen will. Ganz vermeiden lasse es sich jedoch nicht, dass Materialien für die Biogasanlage über die Bahnhofstraße angeliefert werden. Sonst müssten die Transporter aus Richtung Schmidhausen zu große Umwege in Kauf nehmen. Aber von dort kämen ohnehin lediglich rund 20 Prozent aller Fahrten, betont der Landwirt. Das restliche Gros der Lieferungen stamme aus Richtung Abstetter Hof und Ilsfeld-Auenstein. Ein Teil des benötigten Natur-Treibstoffs für die Anlage wird sogar vor Ort generiert: Föll hält auf dem Hof rund 45 Limpurger Rinder. Gülle und Mist der uralten württembergischen Rasse wandern in die Gärbehälter.

Insgesamt, betont Föll, würden die Straßen trotz der Erweiterung der Anlage künftig sogar weniger stark belastet. Genehmigt seien bis dato 675 Fahrten pro Jahr, anfallen würden aber nun 594. Der Rückgang liege daran, dass mit einem Schlepper sechs Tonnen mehr Ladung von A nach B befördert werde als in früheren Zeiten.

Futter für die Anlage

Tonnen

Rund 30 Tonnen Material sollen künftig pro Tag in die Beilsteiner Biogasanlage von Martin Föll wandern, die im Schnitt etwa 600 Kilowatt pro Stunde leistet. Verwendet werde Rindergülle, Pferdemist, Mais, viel Gras, aber auch die Durchwachsene Silphie. „Das ist eine interessante Energiepflanze, die viel für die Insekten bringt und sich in Methan umwandeln lässt“, erläutert Föll.

Stromerzeugung

Die Ausgangsmasse wird gehäckselt und verdichtet, ehe eine Tagesration in den so genannten Fütterer gelangt, von wo aus es weiter in den Fermenter geht, wo die Gasproduktion startet. Am Ende des Prozesses fallen auch flüssige und feste Gärreste an, die von einem Separator getrennt und später auf die Felder zum Düngen aufgebracht werden. Wann welche Menge Strom produziert wird, hänge von der jeweiligen Vergütung am Markt ab, erläutert Föll. Wenn die finanziellen Erträge niedrig sind oder wie nachts wenig Energie benötigt werde, sei der Motor aus.