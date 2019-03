Beilstein Zwerg Karl in die Luft gesprengt

Karl aus Beilstein ist übrigens nicht der einzige Zwerg, den in der Nacht auf Sonntag ein böses Schicksal ereilt hat. Auch das Exemplar in Flein wurde von seinem Sockel abmontiert und auf einen nahen Verteilerkasten gestellt – wegen des Sturms hat der Zwerg das nicht überstanden. In Großrinderfeld wurde Karl bereits Anfang Februar zerstört. Und auch sonst gerät das Maskotten der Bundesgartenschau immer wieder in die Schlagzeilen.

In Mainhardt, Oedheim und Lauffen ist die Figur verschwunden und bislang nicht wieder aufgetaucht. Teilweise wurde Karl aber auch an andere Stellen gebracht, etwa in Fichtenberg oder Bad Rappenau – dort tauchte er plötzlich auf dem Dach eines Supermarktes wieder auf. Ein Phänomen für Polizei-Pressesprecher Rainer Köller: „Irgendetwas hat dieser Zwerg an sich, das Betrunkene und Jugendliche bei Nacht zu Unfug animiert.“