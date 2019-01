Beilstein „Zukunft wird von uns gemacht“

Beilstein - Einiges geboten war beim Neujahrsempfang der Stadt Beilstein am Sonntagvormittag. Bereits zum siebten Mal lud die Gemeinde ihre Bürger zum offiziellen Jahresauftakt in die Stadthalle ein und knapp 300 Beilsteiner waren der Einladung gefolgt. Auf dem Programm stand nicht nur Musik der Stadtkapelle, sondern auch die Blutspenderehrung sowie ein Rückblick und Ausblick des Bürgermeisters Patrick Holl. Auch die Landtagsabgeordnete Friedlinde Gurr-Hirsch gab sich die Ehre und blickte nicht nur auf das vergangene Jahr, sondern auch auf kommende Ereignisse. „Viele Menschen haben Angst vor dem, was kommt“, sagte Gurr-Hirsch. „Wir dürfen aber nicht vergessen, die Zukunft kommt nicht, sie wird von uns gemacht“, zitierte den Philosophen Richard David Precht. Gurr-Hirsch plädierte für eine rege Beteiligung, nicht nur bei der im Jahr 2019 anstehenden Kommunalwahl, sondern auch bei der Europawahl. „Die Bürger sind in den Kommunen. Hier brauchen wir eine starke Wahlbeteiligung um diese mit Leben zu füllen.“