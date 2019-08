Beilstein Zauberhafte Stimmung trotz Gewitterschauer

Der Auftritt von Jackie Bristow und Mark Punch im Burghof hat gezeigt, dass gute Musik keinen Schnickschnack braucht. Zwei Gitarren und zwei Stimmen – wobei Punch nur die dezente Unterstützung bei dem einen oder anderen Refrain übernahm, dafür aber mit virtuosem Slide-Gitarrenspiel begeisterte –, mehr ist nicht nötig, um die Zuhörer auf eine musikalische Reise mitzunehmen. Lebhafter Beifall, unterbrochen von anerkennenden Pfiffen, belohnte den gelungenen musikalischen Auftritt der zwei bis dato in der Region völlig unbekannten Musiker. Die überwiegend von Bristow, teilweise auch mit Mark Punch zusammen geschriebenen Songs offenbarten einen Mix aus Folk und Country mit einer Prise Rock. Auch bei den Texten lohnte es sich immer wieder hinzuhören. Angefangen bei „Shot of Gold“, einem Lied für die Benachteiligten der Gesellschaft, wie Jackie Bristow erklärte, über „Fallen Youth“, das den Tod eines jungen Soldaten beschreibt und in seiner ebenso schlichten wie einprägsamen Melodiosität ein wenig an die Lieder von Joan Baez erinnerte, bis hin zu „Broken Record“, in dem sich das lyrische Ich klein, müde und schwach fühlt und auf Rettung hofft, offenbarte sich eine ganz eigene Poesie. Auch die zarten Liebeslieder kamen niemals platt daher. Ein Auftritt, der Lust auf mehr gemacht hat.