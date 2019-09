Beilstein Wengerter beleben mit alter Tradition den Stadtkern

Beilstein - Schöner kann man den Auftakt des „Herbstens“ kaum gestalten: Bei goldenem Spätsommerwetter haben sich am Samstagnachmittag nicht nur die Beilsteiner Weinmacher, sondern auch etliche Gäste auf dem Platz vor der Sankt-Anna-Kirche versammelt, um an der vom Posaunenchor musikalisch begleiteten Andacht teilzunehmen. Und das nicht ohne Grund, wie Bernd Gemmrich stellvertretend für die anderen Wengerter verriet: „Früher durfte die Lese erst beginnen, nachdem die große Kirchenglocke geläutet hat.“ Auch sonst sei das Herbsten in Beilstein und den Teilorten eine hochoffizielle Angelegenheit gewesen: „Die Stadt hat festgelegt, wer als Erstes pressen durfte.“ Kein Wunder, dass zunächst der Schultheiß an die Reihe kam und dann die Gemeinderäte, bevor die normalen Weinbauern mit der Arbeit beginnen konnten.