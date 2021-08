Beilstein Wasserschaden im Gymnasium

Das schnelle Handeln der Feuerwehr verhindert größere Schäden

„Die Materialien sind aber aufgrund der aktuellen Sanierungsarbeiten am Dach sehr gut abgedeckt gewesen und haben keinen Schaden genommen. Da hatten wir Glück im Unglück“, so Schoenfeld. Ob das Eindringen des Wassers mit diesen Arbeiten in Zusammenhang steht, könne man noch nicht sagen. „Im Wesentlichen ist die Ursache für den Wasserschaden der Starkregen. Und Wasser bahnt sich ja bekanntlich seinen Weg. Daher sind Eintritts- und Austrittsstelle oft deutlich voneinander entfernt. Es muss jetzt untersucht werden, auf welchem Weg das Wasser ins Gebäude kam“, erklärt die Bürgermeisterin. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr sei zumindest „kein größerer Schaden absehbar. Das Wasser in den Räumen wurde mit Nasssaugern beseitigt, außerdem wurden Auffangbehälter aufgestellt“, erklärt Barbara Schoenfeld. Die Feuerwehr hat zudem versucht, das Dach mit Dichtkissen abzudichten.