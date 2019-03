Beilstein Waldkindergarten findet eine Heimat

Beilstein - Die Standortfrage wäre wohl geklärt: Der Waldkindergarten in Beilstein soll auf einem Flurstück nahe der Unteren Ölmühle eingerichtet werden. Nachdem die Räte zunächst eine Prüfung alternativer Standorte angeregt hatten, stimmten sie nun für den Favoriten von Kindergartengesamtleitung Sabine Rabe: „Dort finden auch schon die Bachwochen statt und der Ort ist in allen Einrichtungen sehr beliebt.“ Zumal der Wanderparkplatz dort per Auto erreichbar ist, das Flurstück selbst aber dennoch ruhig gelegen ist ohne viel Publikumsverkehr. Zudem befindet sich das favorisierte Grundstück bereits in Besitz der Stadt Beilstein. „Wenn dort die Voraussetzungen optimal sind, sollten wir möglichst schnell in die Planung gehen“, befand Brigitte Kobiela (CDU-Bürgerliste) und stieß damit auf Zustimmung.