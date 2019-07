Beilstein Vorwürfe gegen den Security-Dienst

Der Konflikt spitzt sich zu, als der junge Mann widerspricht. Er habe das Pfingstturnier der Oberstenfelder Handballer in diesem Jahr überhaupt nicht besucht. Er zückt sein Handy mit dem Online-Ticket für das Nürnberger Rock-im-Park-Festival, das zeitgleich stattfand, bekommt aber nur „interessiert mich nicht“ zu hören. Der Ausgesperrte, der das Fest mit Freunden besuchen wollte, gibt nicht auf und probiert es an einem anderen Eingang – mit Erfolg. Doch die Freude währt nur eine begrenzte Zeit. Gegen 23.30 Uhr fordert, so die Mutter, ein Security-Mitarbeiter den jungen Mann auf, ihn nach draußen zu begleiten. Wieder will der Gast beweisen, dass er nicht auf dem Oberstenfelder Fest war – auch Freunde hätten ihm helfen wollen, seien aber abgeschirmt und nicht angehört worden. „Mein Sohn hat sich natürlich aufgeregt und wollte nicht akzeptieren, was ihm fälschlicherweise angehängt wurde“, berichtet die Mutter. Dann sei er von den Security-Männern zu Boden gedrückt und mit Handschellen gefesselt worden. Dabei habe er sich an der Schulter starke Schürfwunden zugefügt.