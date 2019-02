Beilstein Vom Kommisar zum Entertainer

Nemec bedient seine Zuhörer mit der geballten Energie eines Künstlers, der weiß, was er will und weiß, was er kann. Er ist sich seiner Wirkung durchaus bewusst und agiert auf der Bühne, als sei es sein Wohnzimmer.

Schauspieler durch und durch, entwickelt sich der Mann zu einer Rampensau, bringt Rio Reisers „Unten am Ufer“ in seiner eigenen Version zu Gehör, singt mit der Leidenschaft des Kroaten landestypische Lieder vom Inland und der Küste oder Reimereien mit „Wiener Schmalz“ und zeigt, dass eine empfindsame Seele in ihm wohnt.

Die Brille in der Hand schlenkert er zu „politisch unkorrekten“ Witzen oder solchen, die Schauspieler und den Alkohol im Visier haben. Das entbehrungsreiche Leben im Sozialismus – Eier waren nahezu unerschwinglich in Zagreb – erfährt aber durch den Familienverbund dennoch Glanz und defiliert ebenso über den Bühnenrand, wie Erzählungen, die ihn selbst zu erheitern scheinen: Etwa, wenn er als Schauspieler zwar erkannt, dann aber fasch einsortiert wird. Sticheleien und Bösartigkeiten aus der Schauspielwelt und seiner Zeit als Student gehören zu dem Unterhaltungsrausch ebenso dazu, wie der Pionier-Eid auf Tito, den er mit 10 Jahren geleistet habe sowie knappe Details aus der Ehe seiner Eltern. Letztere waren Erscheinungen, die ihn als Kind regelrecht hin- undhergerissen haben zwischen der kroatischen Heimat und dem bayerischen Freilassing. Manchmal sogar mitten im Schuljahr.