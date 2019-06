Beilstein Vom Abstellgleis in die Zukunft

Beilstein - Nur große Berühmtheiten werden gefeiert, obwohl sie schon lange tot sind. Und eine davon ist die Bottwartalbahn, deren 125. Geburtstag am Wochenende in der Beilsteiner Stadthalle festlich begangen wurde. Die Erinnerung an die Bahn ist bei den Menschen an der Bottwar und Schozach auch heute noch so lebendig, dass zum Festvortrag am Freitagabend trotz herrlichem Sommerwetter mehr als 200 Gäste gekommen sind. Die Grußworte von Bürgermeister Patrick Holl aus Beilstein, Dietmar Rupp vom Historischen Verein Bottwartal, Stadtrat Oliver Kämpf sowie der Vortrag selbst von Wolfram Berner und Hans-Joachim Knupfer haben nicht nur einen Rückblick auf das liebevoll auch „Entenmörder“ genannte Bähnle gegeben, sie haben auch einen Ausblick auf eine mögliche Wiederbelebung gewährt.