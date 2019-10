Während die Gemeinderäte in Oberstenfeld bereits eine Entscheidung gefällt haben, ist beim Nachbarn Beilstein noch etwas Geduld gefragt. In der nächsten Sitzung am Dienstag steht zumindest die Sanierung der Rutschen noch nicht auf der Tagesordnung. Das wird nämlich erst am 5. November diskutiert. „Der Verwaltungsausschuss wird das Thema besprechen“, so Bürgermeister Patrick Holl. Die Verwaltung selbst wird sich im Beschlussvorschlag für den Erhalt der Rutschen aussprechen, „und zwar in der kleinsten Variante mit einer neuen Beschichtung“. Final müssten aber natürlich die Räte entscheiden.

Eine Entscheidung über ein mit dem Freibad verbandeltes Thema steht dagegen schon am Dienstag an – nämlich, die Integration des örtlichen Mineralhallenbades zu dem geplanten Verbundsystem mit Untergruppenbach und Ilsfeld. In diesem Fall müsste in ein neues Kassensystem investiert werden