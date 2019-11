Beilstein Verkehrsmoral lässt zu wünschen übrig

„Das Landratsamt sollte in Kombination aber weiter mit mobilen Geräten dabei sein“, ergänzte Dietmar Rupp (FWV). Generell sollte als erster Schritt ein „Appell an die Vernunft der Leute“ stehen, so Thomas Bausch (Initiative), der dabei auch einen mahnenden Zeigefinger in Richtung sozialer Medien richtete: „Es gibt Beschwerden, aber sobald ein Blitzer steht, ist der sofort im Internet.“ Genau an diesem Bewusstsein müsse die Arbeit des Gremiums ansetzen, indem es nun eigene kreative Ideen entwickelt, merkte Oliver Kämpf (Bürgerliste) an. Das sei letztlich nachhaltiger als ein Blitzer: „Jeder von uns fährt doch mal ein bisschen zu schnell. So ist das Leben.“