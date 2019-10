Beilstein - Nach einer Unfallflucht in Beilstein am Donnerstagabend sucht die Polizei einen Traktor und dessen Fahrer. Ein Mädchen beobachtete, wie ein in Richtung Ilsfeld fahrender Unbekannter mit dem Traktor an einem in der Hauptstraße geparkten VW Passat hängen blieb. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von fast 7000 Euro. Das Kind verständigte den Besitzer des Passats. Nähere Angaben zu dem Traktor hat die Polizei allerdings nicht. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134/9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.