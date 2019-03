Beilstein Tarifzonenwechsel wird nicht mehr weiterverfolgt

Unter den Stadträten herrschte indes eine geteilte Meinung. „Geringere Kosten könnten die Nutzung anregen“, befand Wolfgang Behr (FDP), was jedoch direkt von Dietmar Rupp (FWV) negiert wurde: „Die Verlässlichkeit ist der Kernpunkt. Es hilft alles nichts, wenn mir die S-Bahn in Marbach vor der Nase wegfährt.“ Auch Thomas Bausch (Initiative) hält es für eine „Utopie“, dass dadurch mehr Menschen den Bus nutzen. Hinzu komme noch, dass von den Geldern ja nicht nur Beilsteiner profitieren würden, fügte Ramona Weller (FWV) hinzu: „Die Vergünstigung gilt dann auch für Ilsfeld, Abstatt und Co. Ich sehe nicht ein, dass wir mit unseren Geldern alle rundherum finanzieren.“ Bernd Kircher (SPD) sah in einem Wechsel der Tarifzone „reines Marketing“ anstatt einen reellen Nutzen: „Die Busse fahren sowieso.“