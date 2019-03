Beilstein-Stocksberg Stadt Beilstein kauft Hof in Stocksberg

Beilstein-Stocksberg - Wilhelm Busch hat einst bemerkt: „Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt!“ Ein Ausspruch, der auch auf den Rechtsstreit um eine Hoffläche in Stockberg zutrifft. Die Stadt Beilstein hat das umstrittene Areal nämlich am Donnerstagmorgen bei einer Versteigerung am Amtsgericht Heilbronn für 65 000 Euro aufgekauft und ist somit zum Eigentümer geworden, bestätigt der Bürgermeister Patrick Holl auf Anfrage der Marbacher Zeitung: „Tatsächlich tritt der Besitzwechsel dann auch sofort in Kraft.“ Heißt: Der Hof ist mit sofortiger Wirkung öffentlicher Grund.