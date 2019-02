Beilstein/Steinheim Prozessauftakt gegen Cannabis-Züchter

Beilstein/Steinheim - Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich am kommenden Freitag, 22. Februar, um 13.30 Uhr ein Mann aus Steinheim vor dem Amtsgericht Heilbronn verantworten. Das Schöffengericht hat an diesem Tag einen Angeklagten, eine Verteidigerin und zwei Zeugen geladen. Der Angeklagte soll im Jahr 2018 auf seinem Gartengrundstück in Beilstein eine Vielzahl von Cannabis-Pflanzen hochgezogen haben, um das anschließend abzuerntende Marihuana zu großen Teilen gewinnbringend an seinen Kundenstamm zu veräußern. So sollen im Rahmen einer Durchsuchung des Gartengrundstücks am 16. Oktober 2018 insgesamt 18 Cannabispflanzen mit einer Größe zwischen 72 Zentimetern und 2,20 Meter aufgefunden worden sein.