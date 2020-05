Beilstein/Steinheim/Benningen Keine Einnahmen - und kein Ende in Sicht

Wie die Lage in den Reisebüros der Region aktuell ist? Dafür braucht man in Zeiten von Corona kein Hellseher sein. „Ganz schlecht“, bestätigt Peter Rode vom Reisebüro Rode in Steinheim und Beilstein. „Dramatisch“, berichtet Terttu Jauss vom Reiseveranstalter Tuja Reisen aus Benningen. Denn seit rund acht Wochen steht der Reisemarkt still. Es gilt eine weltweite Reisewarnung für nicht notwendige, touristische Reisen. Der internationale Flugverkehr liegt am Boden, viele Grenzen sind geschlossen und es bestehen auch innerhalb der Urlaubsländer Ausgangssperren und Reisebeschränkungen. Ein Ende ist bis heute nicht in Sicht – und genau das treibt die Menschen in der Branche um. „Wenn keine Gelder fließen – und wir haben jetzt beispielsweise seit acht Wochen keine Einnahmen – wird es im Frühjahr nur noch ein Drittel der Reisebüros geben“, glaubt Peter Rode, der es so auf den Punkt bringt: „Die gesunden Betriebe werden die Zeit irgendwie durchstehen, alle anderen nicht.“ Er selbst zählt sein Unternehmen zu den gesunden, kann aber auch nicht alles schlucken. „Wenn es die Sommerferien auch noch trifft, dann wird es ganz brenzlig. Das ist so was von frustrierend“, sagt er.