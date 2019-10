Beilstein Startschuss für Waldkindergarten

Der Standort für den Waldkindergarten befindet sich in einem Forststück bei der unteren Ölmühle Richtung Prevorst. Dort bietet die Stadt 20 Plätze für über Dreijährige an. Bis Sommer 2020 liegen schon 19 Anmeldungen vor. „Wir hatten keinen Zweifel, dass der Kindergarten voll wird. Dass es so schnell geht, hat uns aber schon überrascht“, erklärt Patrick Holl. Die offizielle Einweihung soll im kommenden Frühjahr gefeiert werden.