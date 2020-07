Beilstein Sommerabende mit Wasserplätschern und Wein

Das Prinzip ist ganz einfach und erinnert an einen Selbstbedienungs-Hofladen. Neben einem Wein-Klima-Schrank, in dem sich stets eine kleine Auswahl des Sortiments des Bio-Weinguts befindet und das auch kurze Weinbeschreibungen beherbergt, steht ein Kässle. Der Besucher nimmt sich die Flasche heraus, die er möchte und wirft den ausgewiesenen Betrag in die Kasse. Der Betrag orientiert sich im Übrigen an den Probe-Preisen. „Wir spenden sozusagen das Kühlen“, sagt Marcel Wiedenmann und erklärt weiter: „Gläser sollten in der Regel mitgebracht werden. So wie man es bei Weindörfern oder Festen inzwischen ja auch macht. Zur Not hätten wir aber etwas da.“ Mit seinem Wein kann man es sich dann im Hof gemütlich machen – entweder auf einem der drei fest installierten Sitzblöcke oder an der Steinlandschaft selbst.