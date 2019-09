Beilstein Schwäbisch-fränkische Humor-Symbiose

Beilstein - Die Dorfkelter in Jettenbach ist rappelvoll. Das altersmäßig bunt durchmischte Publikum schaut erwartungsfroh auf die Bühne, als Veranstalter Udo Klaudt „zwei Typen vorstellt“, die sich in mindestens einer Eigenschaft ähneln: sie sind ausgemachte Plappermäuler. Der eine, Hanns Otto Oechsle plaudert ohne Punkt und Komma, auf Schwäbisch. Der andere, Frangendomas, schnattert auf Fränkisch und amüsiert ebenso prächtig die knapp 60 Gäste, die zuvor noch Keyboarder Kurt Weigle und seinen Freunden gelauscht haben. Joachim Keck am Saxofon, Marino Sozzi an der Gitarre und dessen Frau Patrizia als Sängerin, sorgen mit Weigle für die wohltemperierten, ausgreift arrangierten Songs, die Freude machen, aber für den Saal fast ein wenig zu laut sind.