Beilstein-Schmidhausen Ortsdurchfahrt soll 2021 saniert werden

Was die Umsetzung angeht, wurde die Stadt, die auch zunächst die Kosten von rund 648 000 Euro tragen wird, vom Regierungspräsidium beauftragt: „Das rechnen wir danach mit dem Land ab.“ Doch auch die Kommune selbst wird im Zuge der Bauarbeiten in Schmidhausen tätig und wird die Gehwege, Busbuchten und eine Querungshilfe auf Höhe der Mühlstaffel in Angriff nehmen. Dafür sind noch einmal rund 673 000 Euro einkalkuliert. Allerdings könnte ein Zuschuss von rund 157 000 Euro fließen, da sich die Straße in einem Sanierungsgebiet befindet.