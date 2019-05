Beilstein - Ein 71-Jähriger ist in Beilstein nach einem Sturz vom Fahrrad noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Hauptstraße. Als aus der Bahnhofstraße ein schwarzer PKW auf die Hauptstraße einbog, bremste der Radler stark und stürzte. Trotz eineinhalb Stunden dauernden Reanimationsbemühungen des Rettungsdienstes konnte er nicht mehr gerettet werden. Da er sich keine äußerlich sichtbaren Verletzungen zuzog, wird nicht ausgeschlossen, dass nicht der Unfall, sondern gesundheitliche Probleme die Todesursache waren. Die Polizei sucht Zeugen des Sturzes. Hinweise gehen an die Verkehrspolizei Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920.