Beilstein/Oberstenfeld Der Hundebiss wirft Fragen auf

Wie man bei Kampfhunden für mehr Ehrlichkeit sorgen kann? „Eine Idee wäre, bei allen Anmeldungen zur Hundesteuer einen Nachweis zu verlangen, dass das Tier keine Anteile von Listenhunderassen enthält.“ Ob das praktikabel sei, müsste man diskutieren. In Beilstein wird bislang keine höhere Hundesteuer für Kampfhunde erhoben. „Es ist eine Lenkungssteuer, sie darf nicht so hoch sein, dass sie das Halten solcher Hunde unterbindet – die höhere Steuer hätte einen solchen Biss wohl auch nicht verhindert“, sagt Patrick Holl, der die Sicherung des Hundes per Leine am Fahrrad im konkreten Fall für nicht ausreichend hält. „Der Hundeführer hätte auf dem engen Weg das Tier auf der abgewandten Seite am Halsband halten müssen – so machen es zum Beispiel verantwortungsbewusste Halter, denen Fahrradfahrer begegnen.“

Bei der Anmeldung von Kampfhunden geht es in Einzelfällen unehrlich zu, berichtet Christine Schläfle, stellvertretende Leiterin des Marbacher Ordnungsamtes. Manchmal würden Listenhunde in der Verwandtschaft herumgereicht, damit sie sich nicht dauerhaft an einem Ort aufhielten. Dadurch entstehe eine Grauzone, denen die Vollzugsbeamten nachgingen. Schläfle geht von einem bestimmten Klientel aus: „Solche Leute haben einfach keinen Bock auf eine Verhaltensprüfung.“

Laut Kampfhundeverordnung dürfen American Staffordshire Terrier hierzulande weder gezüchtet noch gekreuzt werden – zudem ist der Import verboten. „Auch Besitzer von Mischlingen stehen in der Pflicht, sich zu informieren“, sagt Carsten Dehner, Sprecher des Innenministeriums von Baden-Württemberg. Über die Einführung eines Hundeführerscheins, wie er von der Tierschutzorganisation Peta gefordert wird, sprächen einzelne Ministerien miteinander. Laut Peta gebe es in Niedersachsen seit der Einführung im Jahr 2013 weniger Beißattacken.

Aktuell ist es zu einem erneuten Vorfall gekommen. Ein sechsjähriger Junge ist in Laudenbach im Rhein-Neckar-Kreis von einem Hund angefallen und verletzt worden. Er war mit seiner Mutter auf dem Fußweg unterwegs, als der Rottweiler ihn zu Boden warf und in die Schulter biss. Das Tier war nach Angaben der Polizei angeleint. Die Bisswunde des Jungen wurde am Mittwoch im Krankenhaus versorgt.