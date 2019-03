Beilstein/Nordleda Flaches Land und sehr entspannte Leute

Aus seinen Highlandern vom Klingental sind derweil die Highlander vom Elbdeich geworden – inzwischen 80 an der Zahl. Erst vergangene Woche gab es drei neue Kälbchen. Die Umgewöhnung von den hügeligen Wiesen in Klingen aufs norddeutsche Flachland sei den Highlandern „relativ wurscht“, wie Günter Dorn sagt. „Die vermissen Klingen nicht. Gib denen eine grüne Wiese und sie käuen vor sich hin.“ Als Dorn das erzählt, steht er gerade selbst in der Milchküche seines Hofs in Nordleda und guckt seinen Tieren dabei zu. Dass nicht immer so viel Zeit ist, auf die relativ flache Landschaft zu schauen, ist selbstverständlich. In den vergangenen Jahren haben Monika und Günter Dorn nämlich einiges bewegt: Vier Ferienwohnungen sind auf dem Hof entstanden, die Highlander-Herde hat sich mehr als verdoppelt, da gibt es genug zu tun.

Den Schritt, nach Norddeutschland zu ziehen, hat das Ehepaar Dorn jedenfalls nicht bereut. Immer mal wieder besuchen sie die alte Heimat oder bekommen Besuch von dort. Und was die neue Umgebung anbelangt, ist Günter Dorn voll des Lobes. „Die Leute sind entschleunigter und zufriedener. Die rennen nicht so hinter dem Geld her und genießen mehr.“