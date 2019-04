Beilstein/Marbach - Für etwa 32 100 Abiturienten an den allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg, und damit auch am Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach und am Herzog-Christoph-Gymnasium in Beilstein, haben am Dienstag die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Los ging es für die 227 Abiturienten in Marbach und die 85 Abiturienten in Beilstein mit dem Fach Deutsch. Für die Aufgaben hatten sie von 9 bis 14.15 Uhr Zeit, aus fünf vorgelegten Themen mussten sie sich für eines entscheiden. Darunter: Der Vergleich einer Textstelle aus Hermann Hesses Roman „Der Steppenwolf“ mit einer aus Johann Wolfgang von Goethes „Faust“. Am Donnerstag folgen Spanisch, Italienisch und Portugiesisch, am Freitag müssen die jungen Frauen und Männer ihr Können in Mathematik unter Beweis stellen. Insgesamt legen sie vier schriftliche und eine mündliche Prüfung ab. Marbach gehört zu den 19 Schulen in Baden-Württemberg, an denen auch das Abiturfach Informatik geprüft wird. Fünf Schüler haben sich dafür angemeldet. Am Freitag, 10. Mai, enden die schriftlichen Prüfungen mit dem Fach Französisch.