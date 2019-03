Beilstein Lustiges Schaulaufen einfallsreicher Kostüme

Beilstein - Wer zur „Schmotzigen Donnerstags“-Party in die Beilsteiner Stadthalle will, der geht auch an zwei Security-Kräften vorbei, ins bunte, turbulente Treiben. Dorthin, wo die Narren die Oberhand haben. Der beliebte Faschingsklassiker, der in Kooperation mit der Stadtkapelle Beilstein und der Handball-Abteilung des TGV Eintracht die Kostümierungsfreudigen zum Fasching für Erwachsene einlädt, ist umfassend organisiert. Es fehlt an nichts. Natürlich auch nicht an Gästen, die an dem Tag aber erst relativ spät mit Feiern beginnen.