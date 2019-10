Beilstein Lösung in Sicht

Bis 1803 war die Burgkapelle, in dem unter anderen das Grabmal des „Gleißenden Wolfs von Wunnenstein“ zu sehen ist, die Pfarrkirche des Dorfes. Die Beilsteiner Annakirche lag dann aber näher zum Ort und die Magdalenenkirche wurde bis 1952 nur als Lagerschuppen genutzt. Bei einem Gaulager der Pfadfinder 1952 brachte der damalige Pfarrer Spellenberg die ehemalige Kirche als Freizeitheim ins Gespräch. Freiwillige Helfer von seinerzeit zahlreichen Pfadfindergruppen aus dem Umland packten mit an, und an Pfingsten 1955 wurden die ersten Räume des Jugendheims eingeweiht. Mitte der 80er-Jahre wurde eine Generalsanierung durchgeführt, die jetzt in kleinerem Rahmen wieder ansteht. Neben den Rettungswegen müsse die Elektrik im ganzen Haus ertüchtigt werden, so Dieterle, um den Anforderungen des Brandschutzes gerecht zu werden. Man habe bereits eifrig Spenden gesammelt, um die auf 100 000 Euro geschätzten Umbaukosten zu stemmen.