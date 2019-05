Beilstein Leerlauf ist in der Langhansstadt ein Fremdwort

Beilstein - Die Kommunalpolitik in Beilstein wird seit vielen Jahren von einer Maxime bestimmt: Immer nur ein Großprojekt zur selben Zeit! Ein Vorsatz, der die neuen Gemeinderäte durchaus vor knifflige Entscheidungen stellen könnte, wie auch Bürgermeister Patrick Holl weiß: „Es gibt mehrere große Themen, die weiter fortgeführt werden müssen.“ Vorne an steht dabei das Neubaugebiet Hartäcker, das schon bald konkrete Form annehmen soll, so Holl: „Der Bebauungsplan soll noch vor der Kommunalwahl in Kraft treten.“ Darauf folgt dann unter Regie der Neuräte die Umlegung, bei der auch die Stadt selbst zum Zuge kommen könnte. Sollte dies der Fall sein, müssten die Räte aber überlegen, nach welchen Kriterien sie Grundstücke an die Bauherren verkaufen: „Das wäre aber der letzte Akt.“ Neben dem Neubaugebiet gibt es noch eine weitere Fläche, die die Räte weiterhin beschäftigen wird: Das freie Areal nahe des Kinderhauses. Hier wäre das Potenzial für Innenentwicklung da. Und: „Es gibt im Flächennutzungsplan noch ein Baugebiet.“