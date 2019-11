Beilstein Fettbrand zerstört Küche

Die Feuerwehren aus Beilstein und Oberstenfeld sind am Sonntag gegen 18.55 Uhr zu einem Einsatz in der Hauptstraße ausgerückt. Dort stand in einem Gebäude eine Küche in Flammen. "Es wurde Essen auf dem Herd vergessen", so Markus Klein vom Polizeipräsidium in Heilbronn. Das erwies sich in diesem Fall als fatal: Wie sich herausstellte, hatten mehrere Jugendliche sich Pommes zubereitet. Anschließend ließen sie das heiße Öl im Kochtopf stehen und vergaßen den Herd abzuschalten. Das Fett entzündete sich schließlich. Verletzt wurde bei dem Brand keiner, die Bewohner schafften es noch rechtzeitig ins Freie, so Klein weiter. Zwei Jugendliche wurden vor Ort vorsorglich untersucht, konnten aber wieder entlassen werden.