Beilstein Krämermarkt mit besonderem Flair

Der Ursprung des Ostermontagsmarktes reicht weit zurück. Zu Beginn im August, findet der Markt seit 1824 traditionell am Ostermontag statt. Einer der langjährigen Standbetreiber des Marktes ist Roland Peschik. Seit über 20 Jahren kommt er nun mit einem Stand zum Ostermontagsmarkt. „Ich habe mehrere Produkte, die ich im Wechsel mitnehme“, erklärt er. „Je nachdem, was gerade aktuell ist und ankommt.“ Diesmal hatte Peschik eine Trinkflasche mit Fruchtfilter im Gepäck. „Damit kann man sich ganz einfach aromatisiertes Wasser machen, ohne Geschmacksverstärker und Zusätze“, erklärte Peschik sein Produkt der Kundschaft. Bei gutem Wetter präsentiert Peschik sein Produkt bis zu 200 Mal am Tag. Begeistert von seiner Tätigkeit ist er trotzdem. „Man ist frei und ungebunden, trifft interessante Leute und ist sein eigener Chef“, sagt er. Auch das Kinderhaus Birkenweg war mit einem Stand am Markt vertreten. „Unser Flohmarkt wird vom Kindergarten Dammstraße organisiert und wir backen Waffeln“, erklärt Elternbeirat Jan Nickol. „Der Kindergarten hat sich ein Gartenhaus, eine Außenküche und ein Hochbeet gewünscht und wir wollen das Projekt mit dem Erlös hier unterstützen.“ Neben den Marktbeschickern fand sich in diesem Jahr auch ein kleiner Vergnügungspark mit Boxautos, Dosenwerfen und Karussell auf dem Gelände des Marktes, die Bewirtung übernahm hier der TGV Beilstein.