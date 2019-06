Beilstein Kein Telefon mehr in den Teilorten

Beilstein gehört dagegen nicht mehr zur Region Stuttgart, sondern schon zum Heilbronner Raum. Und hier beklagt die Industrie- und Handelskammer: „Gerade im ländlichen Raum sind bereits viele Unternehmen abgehängt.“ Für den Ortsteil Stocksberg der Stadt Beilstein wurde vom Land Baden-Württemberg eine Fördersumme für den Glasfaserausbau von knapp 130 000 Euro bewilligt. Für die anderen Weiler habe man einen vergleichbaren Förderantrag gestellt, informiert Holl. Die Umsetzung könnte im Frühjahr 2020 starten, so die Hoffnung auf eine Verbesserung der Anbindung in den Beilsteiner Teilorten in absehbarer Zukunft.

Prevorst, das zu Oberstenfeld im Landkreis Ludwigsburg gehört, profitiert ebenfalls von der gemeinsamen Initiative mehrerer Gemeinden unter Spiegelberger Regie und erhält 111 000 Euro vom Land. „Wir warten aber noch auf eine Förderzusage des Bundes“, erklärt der Oberstenfelder Bürgermeister Markus Kleemann. Mit der neuen FTTH-Technologie könne man Glasfaser nicht nur bis zu den Verteilern, sondern in jedes Haus verlegen. Dies werde aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ähnliche Probleme wie in Beilstein seien ihm aktuell nicht aus Prevorst bekannt, so Kleemann.