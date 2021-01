Beilstein Kapellenweg landet erneut vor Gericht

Was Bürgermeister Patrick Holl aber wichtig ist, ist die Tatsache, „dass an der konkreten Situation in Stocksberg nicht mehr zu rütteln ist“. Die Stadt Beilstein ist rechtmäßige Eigentümerin und steht auch im Grundbruch für die Hoffläche. Die Durchfahrt wird also gesichert bleiben, egal wie in Mannheim entschieden wird. Mittlerweile tauchten auch kaum noch selbst errichtete Barrikaden auf.