Zeitnahe Ziele seien laut Patrick Holl die Wiedereröffnung des Keltercafés sowie der Ausbau des Internets in den Teilorten. Außerdem will der Verwaltungschef das Gewerbegebiet Köchersgrund erweitern und die Brachflächen am ehemaligen Feuerwehrareal sowie am Birkenweg nutzen. Ideen dafür gäbe es genügend, verriet der Schultes: Wohnraum, Parkplätze, Ärztehaus. Am Birkenweg sei auch eine Aufenthaltsfläche mit Grün- und Spielelementen denkbar. „Der Mehrwert für die Allgemeinheit sollte im Mittelpunkt stehen.“ Ein drängendes Thema ist laut Holl der Neubau eines Pflegeheims. Er sei zuversichtlich, eine Lösung zu finden, sagte er, ohne auf die im Juli angeklungenen Veränderungen im Seniorenwohnheim Haus Ahorn einzugehen. Private Eigentümer haben inzwischen Flächen für einen Neubau angeboten (wir berichteten).