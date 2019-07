Beilstein-Jettenbach Neben Kleinkunst nun auch Feiern

Das galt jedoch nicht für die Stadträte. Hier wurde deutliche Kritik laut. „Das entwickelt sich für mich klar in Richtung einer Gastronomie“, merkte Peter Gruner (Initiative) an. Ein Kleinkunstabend sei in gewisser Weise klar strukturiert mit einem absehbaren Ende: „Eine Feier kann auch bis spät in die Nacht gehen.“ Zudem befinde sich gegenüber der Kelter ein Biotop – er befürchte, das dieses als Parkfläche zweckentfremdet wird. Diese Tatsache sei aber bereits im Landratsamt bekannt, merkte Bürgermeister Holl an. Einig waren sich die Räte darin, dass die Investition in den Erhalt der Kelter eine lobenswerte Sache sei – daher würden auch bereits Dinge wie eine Terrasse oder die Kleinkunst genehmigt, ergänzte der Rathauschef zudem: „Aber ich muss auch eigentlich, bevor ich ein finanzielles Risiko eingehe, abklären, ob meine Pläne auch funktionieren.“