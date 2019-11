Beilstein Holl als Bürgermeister wiedergewählt

Holl dankte in seiner ersten Stellungnahme allen, die ihn in den vergangenen Wochen tatkräftig und mit Zuspruch unterstützt hatten. Eine Wahl sei immer eine Zäsur, sagte der 37-jährige Amtsinhaber, der 2011 zum ersten Mal zum Bürgermeister gewählt worden war. Er bedankte sich bei Ulrich Raisch für den fairen Wettbewerb. Aber Holl will auch in die Zukunft schauen. Als vordringlichste Aufgaben nannte er die Entwicklung des für die Gemeinde mit sechs Hektar recht großen Neubaugebiets Hartäcker. Ganz wichtig sei die Sanierung der Beilsteiner Schulen. Außerdem stehen oben auf der Agenda des Bürgermeisters die Maßnahmen für das Sanierungsgebiet Schmidhausen. Um die vielen Vorhaben erfolgreich anzugehen, sei eine gute Koordination nötig. Der Bürgermeister zeigte sich überzeugt: „Im Dreiklang von Bürgern, Gemeinderat und Verwaltung sollte das gehen.“