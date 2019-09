Beilstein/Handball Zum Start gleich gegen den Topfavoriten

Beilstein - Nach einer langen Vorbereitung geht es für die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal endlich los: Am Sonntag um 17 Uhr starten sie in der Beilsteiner Langhanshalle in das Abenteuer 3. Liga. Auftaktgegner ist der ESV Regensburg, der als heißester Kandidat auf den Aufstieg gilt. „Was gibt es Schöneres, als das erste Spiel für diesen Verein in der 3. Liga in eigener Halle spielen zu dürfen, noch dazu gegen den Topfavoriten – herrlich!“, freut sich Trainer Michael Stettner auf diese Partie.