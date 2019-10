Beilstein/Handball Wenn selbst der Trainer ein großer Fan ist . . .

Als sie in diesem Jahr dann keinen Vertrag mehr in ihrer Heimatstadt bekam, schloss sie sich ganz dem TV Möglingen an. Die Zeit dort? – Für sie eine schöne. „Es war dann aber klar, dass einige Spielerinnen gehen werden und als das Angebot von der SG im Winter kam, war es für mich klar, dass ich wechseln werde“, verrät sie und fügt an: „Michi hatte es in der Jugend schon zwei, drei Mal probiert. Damals wollte ich aber nie. Der Schritt war für mich zu früh. In Neckarsulm habe ich zu dem Zeitpunkt mit Mädels zusammengespielt, mit denen ich bereits bei den Minis auf dem Feld stand. Da wollte ich nicht weg. Jetzt hat aber alles gepasst“, sagt sie. Trainer Michael Stettner spricht von vier bis fünf Jahren, die er es nun bei Jana Brausch probiert hat. „Ich wollte sie bereits, als ich in Abstatt die weibliche B-Jugend in der BWOL trainiert habe, ebenso in der A-Jugend-Bundesliga ein Jahr später bei der SG. Jetzt hat es endlich funktioniert und für beide Seiten gepasst. Darüber freue ich mich sehr. Denn ich muss zugeben: Ich bin ein echter Fan von Jana.“ Er bezeichnet sie als „wahnsinnig starke Torhüterin in allen Bereichen“. Eine, bei der man oftmals vergesse, „dass sie erst 20 Jahre alt ist, da sie bereits mehrere Jahre Drittliga- und auch Erstligaerfahrung gesammelt hat. Sie interpretiert das Torhüterspiel oftmals auf eine unkonventionelle Art, gerade in Eins-gegen-eins-Situationen, was oft spektakulär aussieht.“