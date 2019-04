Beilstein/Handball Wenn der Weltmeister spricht, sind alle still

In Beilstein trainiert er am Mittwochmorgen in einer Hallenhälfte zunächst mit rund 20 Mädchen und Jungen zum Thema „Kleingruppe im Angriff/Kreuzen“ – eine ziemlich große Gruppe auf eher engem Raum. Doch von Chaos keine Spur, alle sind konzentriert bei der Sache, hören aufmerksam zu. Ein Weltmeister-Bonus? „Das kann schon sein“, so Schwarzer. „Ich höre immer wieder von Trainern Aussagen wie: ,So ruhig sind die bei mir noch nie gewesen.’ Das kann aber auch an meiner Statur liegen“, sagt der 1,98 Meter große Athlet.