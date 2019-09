Beilstein/Handball Starke Premiere, aber die Sensation bleibt aus

Dass es am Ende nicht ganz reichte, lag zum einen an den erwähnten Fehlern in der Schlussphase, aber ein wenig auch an ein paar cleveren Schachzügen der Gäste. So wurde Denise Geier, mit sechs Treffern beste SG-Schützin, phasenweise in kurze Deckung genommen. „Ein wenig erinnerte mich das an Großbottwarer Zeiten“, sagte sie hinterher. Damals war sie als Torschützenkönigin der 3. Liga häufig über komplette 60 Minuten „an die Leine gelegt“ worden. „Regensburg hat es aber schlau gemacht und die kurze Deckung nach einer Weile immer wieder zurückgenommen. Man hat dann ein paar Minuten quasi nicht gespielt und denkt sich: ,Jetzt aber wieder!’ Doch dann kommt man schwer wieder rein“, erklärte Geier, warum auch ihr in der Schlussphase nicht mehr viel gelingen wollte.