Beilstein/Handball Spaßige zweite Hälfte nach verkorkster ersten

Beilstein - Es waren am Samstagabend in der Beilsteiner Langhanshalle keine drei Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt, als wohl jeder merkte: Es ist etwas anders. Denn während sich die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal in der ersten Halbzeit des BWOL-Derbys gegen den TSV Bönnigheim noch völlig von der Rolle präsentiert hatten und im Angriff so gut wie gar nichts zusammen bekamen, lief es plötzlich. Im Angriff überrannten die SG-Frauen die Gäste auf einmal förmlich, in der Abwehr packten sie endlich konsequent zu. Allen voran Rückraumspielerin Sina Klenk, die wohl sinnbildlich für die Steigerung des gesamten Teams stand.