Beilstein/Handball SG verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Dass all dies nach der Schlusssirene in der Beilsteiner Langhanshalle aber erst einmal nebensächlich war, lag an der Verletzung, die sich Alisa Berger sechs Minuten vor dem Spielende zugezogen hat. Die Spielmacherin hatte am Kreis, in der Luft stehend, einen Gegnerkontakt am linken Knie – schreiend vor Schmerz sank sie zu Boden. „Wir hoffen, dass es kein Kreuzbandriss ist“, meint Trainer Michael Stettner. Die Diagnose steht aus, zumindest konnte Berger aber eigenständig vom Platz und auch später durch die Halle humpeln.