Beilstein/Handball SG-Männer verteidigen die Tabellenführung souverän

Nach dem Wiederanpfiff leisteten sich die Gäste „ihren ersten Blackout“ (SV-Coach Müller), so dass die SG innerhalb von vier Minuten von 15:12 auf 18:12 davonziehen konnte. Ein Grund dafür war wohl auch, dass sich Leonbergs Spielmacher David Zimmermann kurz vor der Pause am Knie verletzte und den Gästen die Regisseure ausgingen, nachdem schon Routinier Christian Auer im Vorfeld hatte passen müssen. Nach 43 Minuten hatte sich der Tabellenvierte dann aber wieder auf 21:18 herangekämpft. Die SG zog in Überzahl wieder auf 24:19 davon, doch als der SV Leonberg/Eltingen beim 24:21 (48.) erneut auf drei Tore herangekommen war, sah sich Tobias Klisch zu einer Auszeit veranlasst. Danach gingen die Bottwartäler zum zweiten Mal mit sechs Toren in Führung (27:21/51.). „Aber auch in dieser Phase ist es uns nicht gelungen, einen Knopf an das Ding zu machen“, bedauerte Klisch. Die Gäste verkürzten mit zwei späten Toren nochmals zum 29:26-Endstand. Bester Torschütze für den Tabellenführer, der weiterhin drei Zähler Vorsprung auf Rang zwei hat, war Christian Zluhan. Er traf neunmal und zeigte sich bei fünf Siebenmetern nervenstark. Die SG-Torhüter Thomas Fink und Philip Hämmerling parierten zusammen zwölf freie Würfe der Gäste. SG Schozach-Bottwartal: Fink, Hämmerling – Weckerle (4), Linder (2), Soteras Merz (3), Baumann, Schmid, Gallus (2), Zieker (5), Sattler (4), Schmitz, Keller, Eschbach, Zluhan (9/5).