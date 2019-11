Beilstein/Handball SG-Frauen können den ersten Heimsieg feiern

Denn die Leistung des Aufsteigers aus dem Bottwartal war – wie auch schon in den ersten beiden Heimspielen der Saison – wieder richtig gut. „In der ersten Halbzeit haben wir ein super Spiel im Angriff gemacht“, fand Stettner, der insgesamt – aber hauptsächlich in Hälfte zwei – recht viel rotieren ließ. Im Rückraum tauschten Svenja Kaufmann, Denise Geier und Theresa Müller immer wieder munter ihre Positionen – Müller rückte zusätzlich noch ab und an auf Linksaußen. Doch auch Isabell Mangold und Sina Klenk bekamen im Rückraum ihre Einsatzzeiten – Letztgenannte hielt aber vor allem die Abwehr zusammen. Am Kreis wechselten sich Tanja Brunn, Cinja Wehe und Feride Günsoy ab und machten es dem Gegner so schwer, sich auf jemanden einzustellen. „Wir wussten dann auch, dass wir am Ende mehr Körner haben“, sagte Stettner, der von der ersten Minute an ein umkämpftes Spiel gesehen hatte. In die Pause ging sein Team mit gerade einmal einen Tor Vorsprung (15:14) – was einen spannenden zweiten Durchgang vermuten ließ. Und den bekamen die Zuschauer in der rammelvollen Beilsteiner Langhanshalle dann auch zu sehen.