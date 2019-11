Beilstein/Handball „Kämpferisch war das unsere beste Leistung bisher“

Umkämpft deshalb, weil der Ligaprimus zwar fast die komplette Partie über vorne lag, es aber nicht schaffte, sich entscheidend abzusetzen. „Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir die letzte Aktion brauchen“, haderte SG-Trainer Tobias Klisch im Anschluss, wusste aber auch, dass mit Ex-Bundesligist Neuhausen keine Laufkundschaft in der Beilsteiner Langhanshalle zu Gast war. „Man musste da nur sehen, wie sie letzte Woche den SKV Oberstenfeld vermöbelt haben“, sagte er. Sein Team war also gewarnt und dementsprechend auch nicht überrascht vom extrem aggressiven Auftreten der Gäste. „Das haben wir genau so erwartet“, sagte Klisch nach der Partie, musste aber dennoch zusehen, wie sich sein Team immer wieder schwertat gegen die offensive 3:2:1-Deckung des TV. „Es war letztlich eine richtige Abwehrschlacht“, resümierte der Coach. In dieser entschieden am Ende dann die Kleinigkeiten. Mal war es ein schneller Tempogegenstoß von Christian Zluhan, dann mal ein gehaltener Ball vom stark aufspielenden Keeper Thomas Fink oder ein Rückraumknaller von Lukas Gallus. „In der Summe waren das genau die ein, zwei Tore, die es am Ende ausgemacht haben. Der Sieg ist deshalb auch verdient“, fand Klisch. Spielmacher Felipe Soteras Merz analysierte: „Am Ende hatten wir mehr Biss als Neuhausen. Kämpferisch war das unsere beste Leistung bisher.“