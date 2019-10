Beilstein/Handball „Ich hatte großen Respekt vor dem Sprung“

Dass die Studentin jetzt nicht mehr im Rückraum spielt, wie zuvor in Flein, war von Beginn an geplant und ist für sie selbst völlig in Ordnung: „Ich habe ja in den ganzen Monaten, die ich schon bei der SG dabei war, viel auf außen trainiert. Im Rückraum weht in der 3. Liga doch nochmal ein anderer Wind. Ich fühle mich wohl auf der Außenbahn.“ Michael Stettner will aber nicht ausschließen, dass Luisa Riek nicht irgendwann auch bei der SG auf der Halbposition spielt. Das Zeug dazu habe sie. Der Coach schätzt an ihr zunächst einmal „ihre wahnsinnige Sprungkraft. Die könnte ohne Leiter die Hallendecke streichen!“ Auch sonst habe die 20-Jährige „super körperliche Voraussetzungen inklusive der Schnelligkeit, die es für das Gegenstoßspiel braucht. Und ihr Wurfbild wird immer variabler. Sie will immer lernen – das hat man sofort gemerkt.“