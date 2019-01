Beilstein/Handball Erst in der letzten Viertelstunde ist ein Klassenunterschied zu sehen

Bis zur Pause hatte Nürtingen auf 11:11 ausgeglichen, auch nach 45 Minuten stand es noch unentschieden – dann machten die Gäste aus einem 18:18 ein 26:18. Reihenweise kassierten die SG-Frauen nun Kontertore. „Das Problem war nicht einmal die Abwehr. Aus dem Positionsangriff hat Nürtingen auch in der zweiten Halbzeit wenig Tore erzielt. Aber wir haben in der Schlussphase vorne einfach sehr viele Fehler gemacht. Und das bestraft eine so gute Mannschaft eben gnadenlos. Von den 20 Gegentoren in der zweiten Hälfte waren ja mindestens die Hälfte Tempogegenstöße“, analysierte Michael Stettner die Partie.

Dass seine Mannschaft in der letzten Viertelstunde eines Spiels plötzlich einbricht, das hat er in dieser Saison bereits mehrfach erlebt. Bei drei der bisher vier Niederlagen gab die SG Spiele, die sie eigentlich sicher im Griff hatten, wieder aus der Hand. „Daran müssen wir arbeiten.“ Und zwei weitere Punkte waren gegen Nürtingen auffällig: Während die Gäste reihenweise Kontertore erzielten, gelang der SG nicht ein einziger. „Unsere Außen laufen einfach zu spät los. Man muss starten, wenn der Gegner wirft, nicht erst wenn man sieht, dass der Ball nicht reingeht. Diese paar Meter fehlen dann.“ Das andere Manko gegenüber dem Zweitligisten: Es fehlte die Wucht aus dem Rückraum. Stettner hatte kürzlich schon gesagt, dass es zu wenig Spielerinnen in seinem Team gebe, die für „einfache Tore aus neun Metern“ gut wären. Am Donnerstagabend wurde dies deutlich, lediglich Alisa Berger zeichnete sich hier mehrfach aus. Dieser Punkt soll zur nächsten Saison mit entsprechenden Neuzugängen behoben werden. In dieser Runde muss Stettner aber noch mit dem aktuellen Kader um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfen. Wobei das natürlich das berühmte Jammern auf hohem Niveau ist. Denn die SG-Frauen zeigten am Donnerstagabend immerhin 45 Minuten lang, dass auch in dieser Besetzung sehr viel Qualität in der Mannschaft steckt.