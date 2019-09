Beilstein/Handball Ein harter Auftakt für die SG-Herren

Schwierig für die Hausherren machte es am Samstag der eigene Beginn. Während man selbst im Angriff mehrfach das Aluminium traf oder zu schwach im Abschluss agierte, donnerten die Gäste die Bälle richtiggehend und völlig ungestört aus dem Rückraum ins Netz. Die Folge: Schmiden führte nach zehn Minuten mit 8:3 und Klisch musste eine Auszeit nehmen, um seine Jungs neu einzuschwören. Mit Erfolg. „Die ersten zehn Minuten waren durchwachsen, da hatten wir nicht so den Zugriff in der Abwehr, aber nach rund 20 Minuten waren wir dann langsam wieder dran“, sagte Klisch. Nun agierte man aggressiver sowie zum Teil auch offensiver in der Abwehr, ideenreicher im Angriff und auch Torhüter Philipp Hämmerling, der zuvor wie sein Kollege Thomas Fink keine Hand an den Ball bekam, hielt nun mal den ein oder anderen Wurf. Aus einem 6:11 (14.) wurde so ein 11:12 (24.) und die Partie war wieder offen. Das blieb sie auch, wenngleich die SG nun klar besser in der Partie war.