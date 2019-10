Zu was die neu zusammengestellte Mannschaft des ehemaligen Erstligisten TV Neuhausen, der in der Saison 2017/18 aus der 3. Liga abgestiegen war und wegen der Insolvenz der Spielbetriebs-GmbH in der vergangenen Runde auf einen Start in der Baden-Württemberg-Oberliga verzichtet hatte, in der Lage ist, hat am vergangenen Wochenende der Nachbar SKV Oberstenfeld zu spüren bekommen, der dort mit 21:33 unter die Räder geraten ist. Doch schon in den sechs Saisonspielen zuvor hat der Tabellenfünfte für das ein oder andere Ausrufezeichen gesorgt: Beim TSV Schwaikheim ging die Mannschaft aus dem Metzinger Stadtteil Neuhausen ebenso als Sieger (23:19) vom Platz wie gegen den VfL Waiblingen (28:24). Beim SV Remshalden kam es am ersten Spieltag zu einem 25:25-Unentschieden. Die einzigen beiden Niederlagen gab es beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch (28:33) und bei der HSG Schönbuch (26:27).