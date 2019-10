Beilstein/Handball Ein echter Prüfstein für die SG

Im Moment läuft es also richtig gut. Wobei Klisch auch einräumt, dass man beim Remis bei der HSG Schönbuch ein eher schlechtes Spiel abgeliefert und gegen die SG BBM Bietigheim II nicht mehr als nötig getan habe. Nach dem Gala-Auftritt vergangenen Samstag in Böblingen sei die Partie gegen den SV Leonberg/Eltingen nun richtungweisend. „Sie haben sich unter Trainer Tobias Müller zu einer Top-Mannschaft der Liga entwickelt. Er hat viele seiner Spezies aus Pforzheim geholt, ähnlich wie bei uns mehrere Spieler sind, die ich aus Herrenberger Zeiten kenne. Diese Saison kam zum Beispiel Marius Hufnagel hinzu.“ Ansonsten warnt Klisch besonders vor den Kreisläufern der Leonberger. „Da haben sie mit Jakob Ulrich und Philip Schückle in meinen Augen das beste Duo der Liga. Zudem stellen sie eine sehr solide Abwehr. Da müssen wir schauen, dass wir nicht zu oft in den stehenden Angriff kommen“, fordert Klisch. Das heißt: Die SG muss mit viel Tempo zu schnellen Abschlüssen kommen – so wie zuletzt in Böblingen, als man den Gegner förmlich überrannte.